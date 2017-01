Pep Guardiola évoque la fin de sa carrière : "Je me rapproche de la fin de ma carrière d'entraîneur. Je ne serai pas entraîneur à 60 ou 65 ans" Pep Guardiola en avait gros sur le cœur lundi. Dans la foulée de la victoire arrachée en infériorité numérique par Manchester City contre Burnley (2-1), le manager de Manchester City avait bien des choses à dire. Pep Guardiola : "Je me rapproche de la fin de ma carrière d'entraîneur. Je ne serai pas entraîneur à 60 ou 65 ans."

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017 à 19:35 | | 0 commentaire(s)|

Sur le match, bien entendu, mais surtout la suite de sa carrière d'entraîneur. A la surprise générale, le technicien espagnol a évoqué sa future retraite et assuré que la date d'expiration de sa carrière approchait. « Je serai à Manchester City pour les trois prochaines saisons (son contrat court jusqu'en juin 2019, ndlr), peut-être plus, mais j'arrive à la fin de ma carrière d'entraîneur, c'est une certitude, a-t-il confié au micro de NBC Sports. Je ne serai pas sur le banc jusqu'à mes 60 ou 65 ans. Je sens que le processus de mes adieux a déjà commencé. »



Un palmarès XXL pour Guardiola



Entraîneur au plus haut niveau depuis juillet 2008 et sa prise en main de l'équipe première du FC Barcelone, Guardiola avait pris une saison sabbatique en 2012-13 avant de s'engager avec le Bayern Munich. Il a passé trois saisons en Bavière avant de rejoindre Manchester City l'été dernier et dispose d'un des palmarès les plus étoffés de tous les techniciens européens (deux Ligues des Champions, six titres nationaux, quatre Coupes nationales, trois Coupes du Monde des clubs).



Agüero et Silva sur le banc ? « Une énorme erreur »



Au-delà de cette confession fracassante, Guardiola était franchement de mauvaise humeur lors de son passage devant les journalistes dans les couloirs de l'Etihad Stadium. Il n'a pas souhaité commenter l'expulsion de Fernandinho : « Je ne suis pas journaliste, c'est vous », a-t-il répondu au micro de la BBC avant d'implorer ses interlocuteurs en conférence de presse de « demander à l'arbitre ». Il a aussi reconnu, avec un sarcasme non dissimulé, que ne pas titulariser Sergio Agüero et David Silva, entrés en jeu à la pause, était une « énorme erreur ». Mais il a fini en se disant « heureux » et en souhaitant la bonne année au journaliste qui l'interrogeait. Même si le cœur ne semblait pas vraiment y être.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook