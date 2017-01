Perception de la corruption : le nouveau classement 2016 des pays africains selon Transparency international

(Agence Ecofin) - Transparency International vient de publier l'édition 2016 de son célèbre rapport sur la corruption dans le monde. Le document qui a établi le classement de 176 pays met en exergue cette année la relation entre la corruption et les inégalités qui se nourrissent mutuellement pour créer un cercle vicieux entre la corruption, l'inégale répartition du pouvoir dans la société, et la répartition inégale de la richesse. « Dans beaucoup de pays, les populations ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires et vont se coucher affamées chaque nuit à cause de la corruption, pendant que les puissants et les corrompus mènent un train de vie somptueux », constate José Ugaz, président de Transparency International.

(Voir le classement des pays africains ci-dessous)



L'organisation indique également que la corruption et les inégalités alimentent le populisme. L'échec de la classe politique traditionnelle à lutter contre la corruption fait grandir le cynisme au sein des populations qui se tournent vers les leaders populistes qui ont beau jeu de promettre la fin de la corruption et l'abolition des privilèges. Un discours très actuel au vu des grandes tendances de l'année 2016 dans le monde politique.

En ce qui concerne le classement, le Danemark et la Nouvelle-Zelande se partagent la première place mondiale suivis de la Finlande, la Suède et la Suisse.

En Afrique subsaharienne, le Botswana se classe premier pays le moins corrompu, suivi du Cap vert (38ème), de Maurice (50ème) qui est à égalité avec le Rwanda tandis que la Namibie (53ème) ferme la marche du Top 5.

A l'autre extrémité du classement on retrouve le Soudan (170è), le Soudan du Sud (175è) et la Somalie (176è), également bon dernier mondial.

Sur une échelle de 1 à 100, la moyenne globale est de 43, signe que la plupart des pays a encore des efforts à faire pour endiguer le phénomène.



Classement index Transparency International 2016



Classement Africain Pays Classement mondial 1 er Botswana 35 ème 2 ème Cap Vert 38 ème 3 ème Maurice 50 ème 3 ème Rwanda 50 ème 5 ème Namibie 53 ème 6 ème Sao Tomé & Principe 62 ème 7 ème Senégal 64 ème 7 ème Afrique du Sud 64 ème 9 ème Ghana 70 ème 10 ème Burkina Faso 72 ème 11 ème Tunisie 75 ème 12 ème Lesotho 83 ème 13 ème Zambie 87 ème 14 ème Libéria 90 ème 14 ème Maroc 90 ème 16 ème Bénin 95 ème 17 ème Gabon 101 ème 17 ème Niger 101 ème 19 ème Côte d'Ivoire 108 ème 19 ème Ethiopie 108 ème 19 ème Algérie 108 ème 19 ème Egypte 108 ème 23 ème Mali 116 ème 23 ème Tanzanie 116 ème 23 ème Togo 116 ème 26 ème Malawi 120 ème 27 ème Djibouti 123 ème 27 ème Sierra Leone 123 ème 28 ème Nigeria 136 ème 29 ème Guinée 142 ème 29 ème Mauritanie 142 ème 29 ème Mozambique 142 ème 32 ème Cameroun 145 ème 32 ème Gambie 145 ème 32 ème Kenya 145 ème 32 ème Madagascar 145 ème 36 ème Ouganda 151 ème 37 ème Comores 153 ème 38 ème Zimbabwe 154 ème 39 ème RD Congo 156 ème 40 ème Burundi 159 ème 40 ème Republique centrafricaine 159 ème 40 ème Tchad 159 ème 40 ème Congo 159 ème 44 ème Angola 164 ème 44 ème Erythrée 164 ème 46 ème Guinée Bissau 168 ème 47 ème Libye 170 ème 47 ème Soudan 170 ème 49 ème Soudan du Sud 175 ème 50 ème Somalie 176 ème

Aaron Akinocho



