Perdu dans un taxi, François Bayrou retrouve son portable dans le sac d'un maire !

François Bayrou, le patron du Modem (Mouvement Démocrate) a vécu une semaine inoubliable. En effet, l'ancien candidat à l'élection présidentielle a eu une mésaventure avec son téléphone portable dans un taxi parisien, comme le rapportait le Parisien: « On a eu un appel mardi sur le 17 (ndlr. police secours), disant "Je suis François Bayrou. J'ai perdu mon téléphone portable"», expliquait la source policière. Peu pris au sérieux, François Bayrou a ensuite rappelé une deuxième fois pour confirmer son identité. Le président du MoDem qui se voit désormais aux côtés d' Emmanuel Macron avait même envisagé de déposer une plainte.



Mais les enquêteurs ont finalement contacté la compagnie de taxi Alpha et le chauffeur qui a pris François Bayrou. Ce dernier indique aux policiers avoir pris un seul client après, un certain Yohann Nédélec, maire du Relecq-Kerhuon dans le Finistère. Contacté par la police, l'élu retrouvera finalement le portable du président du MoDem dans sa sacoche "Il a sans doute glissé de la banquette. Il pleuvait quand je suis sorti du restaurant. Je crois me souvenir que j'avais ouvert ma sacoche en sortant de dîner pour y récupérer mon portefeuille. Je suis monté dare-dare, j'ai posé mes deux sacs entre le siège avant et la banquette. Et voilà" a-t-il assuré aux policiers.



source,Closer