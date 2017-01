Pere Thomas Pickandieu Gomis, prêtre: " La religion chrétienne interdit de se marier par intérêt"

" A propos du mariage, la Bible ne dit pas d'épouser telle ou telle catégorie de personne. Et ne nous demande pas de choisir la personne selon son appartenance religieuse ou ethnique.



Dans la religion catholique, on a ouvert une brèche pour permettre à deux personnes ne partageant pas la même religion de se marier. L'amour est une flamme qui est bien supérieure aux êtres humains qui peut venir de Dieu. On doit se marier par pur amour et non par intérêt. Car, si vos intérêts sont menacés, vous partez et allez chercher ailleurs. Il n'y a pas de calcul dans le mariage. On ne doit pas épouser une femme ou un homme parce qu'il ou elle est super riche.



La richesse peut s'envoler. La beauté, elle aussi, ne suffit pas à faire un heureux ménage. La religion chrétienne interdit de se marier par intérêt. On ne doit pas être prisonnière d'une certaine beauté physique ou esthétique. Parce qu'à la vieillesse, le partenaire ne donne plus cette beauté d'antan. Et on a tendance à vouloir la chercher ailleurs."



L'Obs