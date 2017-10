Pérou : une famille prise de panique lorsque le corps du défunt bouge pendant l'enterrement

Watson Franklin Mandujano Doroteo était-il en vie le jour de ses funérailles ? Au Pérou, la famille de l'homme décédé lors d'une opération du canal radiculaire à la suite d'une infection buccale, s'est réunie pour lui dire un dernier au revoir, relate le média Los Andes . Le seul hic ? Au cours de l'enterrement, elle a découvert dans le cercueil ouvert son corps bouger. En effet, la cage thoracique de Watson Franklin Mandujano Doroteo bougeait, donnant l'impression qu'il était en vie. Pourtant, il avait été déclaré mort le 21 octobre, soit six jous auparavant.



Pour être sûr qu'il était bel et bien mort, sa famille, très choquée, a fait appel à un médecin et fait retirer le corps du cercueil. Le verdict ? L'homme présente des signes vitaux mais les examens indiquent qu'il est véritablement mort. Si son corps bougeait, c'est probablement en raison des médicaments injectés lors de son opération dentaire et qui auraient fait réagir ses muscles.