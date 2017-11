Pour aider la Senelec à rétablir l’électricité à Dakar suite au violent incendie survenu vendredi au parc Lambaye, dans la banlieue de Dakar, la Senac S.A a fermé ce jours les accès à l’autoroute entre Patte d’oie et Thiaroye, dans le sens Dakar Diamniadio et les accès entre Rufisque Ouest et Pikine, dans le sens Diamniadio vers Dakar. L’accès à Pikine nord reste ouvert.

Leral.net