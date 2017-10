Perturbations du système éducatif sénégalais : Mgr Benjamin Ndiaye rappelle à l'ordre l'Etat et les enseignants La situation actuelle de l’école sénégalaise préoccupe l’Archevêque de Dakar. Présidant la messe solennelle de la fête patronale de la paroisse Notre Dame du Cap Vert de Pikine, il a exprimé toute sa déception sur les crises permanentes qui secouent le système éducatif sénégalais. Tout en invitant l’Etat et les syndicats d’enseignants à « respecter leurs engagements pour ne pas compromettre l’avenir des enfants.

« Je me désole du fait qu’on soit toujours dans une ritournelle sans fin de préavis de grèves, de perturbations de l’année scolaire », a regretté Monseigneur Benjamin Ndiaye.



Selon Walf quotidien qui relate les propos, l’homme de Dieu ne s’en pas arrêté là. Il pense que chacun doit prendre ses responsabilités.

« Mais, en en même temps, je dis qu’il faut que chacun assume ses responsabilités. Le pouvoir public de son côté, mais aussi les enseignants. Je pense qu’il ne faut pas sacrifier les enfants. Parce que l’intérêt pour notre Nation, ce sont les enfants et on n’a pas le droit d’hypothéquer la formation à laquelle ils ont droit pour grandir et se développer », a détaillé le religieux.

