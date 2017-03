Pétition: Encouragez la candidature libre au DESCOGEF

Encouragez la candidature libre au DESCOGEF Collectif des candidats libres à l'examen du DESCOGEF Collectif des candidats libres à l'Examen du DESCOGEF

A

Monsieur le Président du jury du DESCOGEF

Objet: Votre décision du 18 février 2017 N°2/2017/PJ/DESCOGEF/SP portant précision de la notion de candidature libre à l'examen du DESCOGEF

Monsieur le Président,

Par décision N°2/2017/PJ/DESCOGEF/SP en date du 18 février 2017 portant précision de la notion de candidature libre à l'examen du DESCOGEF (Diplôme d'Etudes Supérieures de Comptabilité et Gestion Financière, ouvrant l'accès au stage professionnel d'expert-comptable et financier), il a été indiqué qu'à compter de la session de 2017 incluse, les seules candidatures autorisées pour tous les ressortissants de l'UEMOA, sont celles émanant des centres agréés.

A cet égard, il conviendrait de rappeler que dans les huit (08) pays de l'espace UEMOA, il n'existe que trois (03) centres agréés à savoir: le centre de Dakar au Sénégal et ceux de Yamoussoukro et d'Abidjan en Côte d'Ivoire.



Toutefois, la décision citée en objet oblige désormais tous les candidats de l'UEMOA à se préparer dans ces centres agréés limitativement énumérés.



De ce fait, se posent des contraintes majeures notamment l'inaccessibilité à la profession d'Expert-comptable pour les citoyens de l'UEMOA n'ayant pas de centre agréé dans leur pays sans compter également le coût de la formation.

Aussi, sommes-nous convaincus, Monsieur le Président du Jury, des efforts et réflexions que vous menez pour l'amélioration des conditions d'accès à la profession d'Expertise Comptable en vue de booster la croissance économique de l'Afrique.

C'est pourquoi, nous venons par la présente porter à votre connaissance que certains ressortissants de nos huit (8) pays membres de l'UEMOA, notamment ceux ne disposant pas de moyens financiers nécessaires, tout en reconnaissant la qualité du programme du DESCOGEF, ont opté pour la préparation de l'examen du DESCOGEF en tant que candidats libres. Cette préparation s'étale généralement sur des années et nécessite des sacrifices personnels malgré les contraintes familiales, sociales et parfois professionnelles. Convaincus de cela, nous nous sommes adonnés à cet exercice depuis des mois, dans l'espoir de prendre part à l'examen du DESCOGEF de la session de 2017.

Toutefois, c’est avec une grande surprise doublée d'une légitime inquiétude, que nous avons appris votre décision citée en objet.

Fondant l'espoir de pouvoir contribuer au développement de nos pays au travers de la profession d'Expertise Comptable, nous vous prions très respectueusement, Monsieur le Président du jury du DESCOGEF, avec tout ce que vous représentez pour ce continent et particulièrement pour notre chère UEMOA, d'user de vos prérogatives pour retirer cette décision dans l'intérêt et l'honneur de tout le continent africain.

Le porte-parole du collectif des candidats libres à l'examen du DESCOGEF

Amadou Mballo

Cette pétition sera remise à: Secrétaire Permanent du DECOFI

Monsieur Bachir Wade

Monsieur Bachir Wade Président du jury du DESCOGEF

Monsieur Fulbert Amoussouga Gero

Monsieur Fulbert Amoussouga Gero Présidente de l'ONECCA

Madame Marie Ba Président de l'UEMOA

Monsieur Hadjibou Soumaré

Monsieur Hadjibou Soumaré Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Monsieur Mary Teuw Niane

