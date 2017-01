Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pharrell Williams est de nouveau papa, sa femme a accouché de triplés ! Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2017 à 21:43 | | 0 commentaire(s)| Il a beau être une star plané­taire, Pharell Williams est très discret sur sa vie privée. Et le chan­teur a réussi à garder pour lui la nais­sance de ses triplés, venus au monde début janvier.

Avec son air juvé­nile et ses sempi­ter­nels bermu­das, on a l’im­pres­sion que Pharell Williams n’a pas plus de 25 ans. Alors que pas du tout ! L’in­ter­prète de Happy fêtera ses 43 ans en avril prochain et il est depuis début janvier, à la tête d’une tribu deve­nue nombreuse d’un seul coup !



Vanity Fair annonce en effet que le chan­teur et son épouse Helen Lasi­chanh ont accueilli au début du mois des… triplés ! Une nais­sance multiple qui a certai­ne­ment ravi et boule­versé leur fils Rocket, 8 ans, devenu soudai­ne­ment trois fois grand frère.



Ensemble depuis de longues années, le couple s’était uni en octobre 2013 dans la discré­tion. Une réserve qu’ils observent reli­gieu­se­ment comme l’in­dique l’an­nonce – tardive – de la venue au monde de leurs triplés.



De ces nouveau-nés, on ne connaît pour l’heure ni les prénoms, ni les sexes. Le porte-parole du couple ayant juste indiqué que la maman et les bébés sont « heureux et en bonne santé ». On a bien envie d’ajou­ter concer­nant les parents « et aussi bien fati­gués ».



