Phillis Wheatley, une esclave sénégambienne devenue l’une des premières poètes américaines

Il s’intitule ‘Various Subjects Religious and Moral’ et sa qualité fera croire à de nombreux Blancs des Etats-Unis de l’époque, dont le futur président Thomas Jefferson, qu’elle, une femme noire n’avait pas pu l’écrire. Par cette publication, elle deviendra la deuxième femme américaine à avoir publié un ouvrage et la première poétesse afro-américaine publiée.



Grâce au succès de ses poèmes notamment auprès du premier président américain George Washington, elle obtiendra sa liberté quelques mois plus tard. Après un mariage au terme duquel elle fut quittée par son époux, un homme noir libre, elle mourut pendant l’accouchement de son troisième enfant, les deux premiers étant morts auparavant à l’âge de 31 ans, en 1784.



Longtemps critiquée pour ne pas s’être opposée à l’esclavage dans ses écrits, Phyllis Wheatley est aujourd’hui largement reconnue par son talent, pour l’apport indirect de son oeuvre dans le combat contre le racisme, en ce qu’elle montra que des femmes noires pouvaient produire des travaux d’une qualité égale ou supérieure à ceux des Blancs.



Ses poèmes mêmes souvent orientés sur le thème de la morale et du christianisme, montraient aussi de manière plus directe, que les Noirs pouvaient devenir des anges, comme les Blancs, une revendication que reprendront des siècles plus tard des activistes afro-américains, plus connus dont elle aura été, en certains aspects, le précurseur.



