Photo de famille : les jumeaux de Jennifer Lopez lui rendent visite en plateau !

Concilier famille et travail ? Jennifer Lopez l'a fait ! La chanteuse américaine a fait venir sa petite famille sur le tournage de sa dernière série télévisée pour NBC intitulée "Shades of Blue". Ainsi, elle a partagé une photo de ses jumeaux posant à ses côtés sur Instagram samedi 29 avril : un cliché qui a récolté plus de 700.000 j'aimes en moins de 24 heures ! A sa gauche, son fils Max, casquette noire sur la tête et sourire timide à l'appareil photo, et sur ses genoux sa fille Emme, téléphone portable et doudou dans les mains.



Les deux bambins ont fêté leurs 9 ans le 22 février dernier. "Emmenez vos enfants sur votre lieu de travail", a marqué Jennifer Lopez en légende, avec les hashtags "mieux vaut tard que jamais" et "vie de working mama".



La maternité, un rêve

Jennifer Lopez s'était récemment confiée sur la maternité. Sur le plateau de l'émission américaine "The Tonight Show" de Jimmy Fallon, elle n'avait pas pu retenir ses larmes : "Je n'ai pas eu d'enfants tôt, avait-elle déclaré avec émotion. J'ai même à un moment pensé que ça ne m'arriverait plus, j'avais perdu espoir. Je sais que j'ai été bénie et je suis très reconnaissante à la vie de m'avoir fait ce cadeau. Les choses auraient pu prendre une autre tournure".