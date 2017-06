Photomontage Macky Sall : Oulèye Mané et Cie faisaient circuler l’image via le groupe WhatsApp « Xaley beugueu lou bakh»

Retenez ce nom « Xaley beugueu lou bakh »». C’est via ce groupe WhatsApp que circulait l’odieux et antirépublicain photomontage du président de la République Macky Sall. Ce qui a fait sortir du bois le Procureur Bassirou Guèye. Ce dernier a sorti sa verge de fer de fer et a aussi décrété la tolérance zéro avec la recherche de tous les membres de ce groupe WhatsApp « Xaley beugueu lou bakh ». Les WhatsAppeurs de « Xaley beugueu lou bakh »» pourraient y laisser des plumes pour leur naïveté et leur impudeur.



« Beugeu lou bakh » ou « Beugue lou bone », en tout cas, Oulèye Mané, la journaliste de son état à Touba TV et ses acolytes devraient faire face ce vendredi au juge d’instruction, d’après les sources de Vox Populi, et un mandat de dépôt est envisagé. Pour rappel, Oulèye Mané et les trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête en l’occurrence C.T.Sarr, M.Diouf et F.B. Ndiaye.



L’affaire Oulèye Mané continue donc de déchaîner les passions dans les réseaux sociaux et les « grands places ». La Section de Recherches de Dakar, qui mène minutieusement cette enquête, continue de creuser sur ce photomontage qui a ébruité la République.



Les auteurs de cet acte impudique avaient photoshopé la photo d’un homme nu, en position couchée sur le dos, pour ensuite y greffer la tête du Président de la République.



Massène DIOP Leral.net

