Photomontage du Président Sall: Le parquet requiert le mandat de dépôt contre Oulèye Mané et Cie

Vendredi 2 Juin 2017

La journaliste Houleye Mané et ses acolytes arrêtés pour diffusion d’un photomontage obscène du président Macky Sall ont bénéfice d’un second retour de parquet.



Aujourd’hui, ils pourraient faire face à un juge d’instruction, saisi pour l’ouverture d’une information judiciaire. C’est dire qu’ils filent tout droit vers de longs mois d’attente. Dans son réquisitoire introductif, le ministère public a écarté l’offense au chef de l’Etat et retenu les délits d’associations de malfaiteurs, de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et demandé leur placement sous mandat de dépôt.



Après l’arrestations de la journaliste de « Touba Tv », et de ses acolytes C. t. Sarr, M. Diouf et F. B. Ndiaye , une procédure ultérieure devrait être ouverte pour mettre la main sur une certaine F. Badji, celle à qui a envoyé la photo incriminée à Houleye.



(Source: L'Observateur)

