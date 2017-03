Photos-Activités de création manuelle pour les talibés Petites Gouttes Les enfants étaient réunis le samedi 11 mars pour participer à 2 ateliers de création : fabrication de sacs en cuir et teinture sur pagne. Ces ateliers sont l’occasion pour les enfants de leur permettre de s’échapper de leur quotidien, de se prouver

Les enfants étaient réunis le samedi 11 mars pour participer à 2 ateliers de création : fabrication de sacs en cuir et teinture sur pagne. Ces ateliers sont l’occasion pour les enfants de leur permettre de s’échapper de leur quotidien, de se prouver à eux-mêmes qu’ils sont capables de fabriquer, créer quelque chose et d’apprendre tout en s’amusant.



Les ateliers manuels ont une part très importante dans le développement psycho-moteur des enfants. Il est donc du devoir de L’association Les Petites Gouttes de répondre à ce besoin primaire qu’est le développement personnel des enfants.



Le développement de la créativité des enfants d’aujourd’hui permettra aux hommes de demain de répondre aux enjeux sociétaux qui les attend.





