Photos-African Banker Awards: Le Ministre de l'Economie et des Finances, Amadou Ba a reçu une distinction en marge de la 52e Assemblée annuelle de la BAD En marge de la 52e Assemblée annuelle de la BAD (Banque Africaine de Développement) en Inde, le Ministre de l'Economie et des Finances, M. Amadou Ba a reçu une distinction pour la compétence et les performances économiques dans la gestion des finances publiques lors de la 10e édition "African Banker Awards". Un prix qui sans nul doute honore le Président Macky Sall qui a su mettre en place le Plan Sénégal Emergent.

