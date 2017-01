Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos : Amel Bent, très amincie et radieuse, elle vous souhaite une bonne année ! Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 21:50 | | 0 commentaire(s)| A l'occasion du passage en 2017, les stars se sont empressées de souhaiter une bonne année à leurs fans. Sur Instagram, Amel Bent a publié un cliché où elle apparaît en tenue de réveillon et sa perte de poids nous a sauté aux yeux...

Un vent de minceur souffle en ce moment sur les stars françaises.

Il y a quelques jours, c'est Jenifer qui se plaignait de ne pas avoir assez de formes et exprimait son désir d'avoir des seins et des fesses. Plus récemment c'est Joyce Jonathan qui inquiétait tout le monde en s'affichant très amaigrie et squelettique sur les réseaux sociaux.

Aujourd'hui, c'est au tour d'Amel Bent d'exposer sa minceur. A l'occasion du passage en 2017, la chanteuse a posté sur Instagram, une nouvelle photo où elle prend la pose en tenue de réveillon. Moulée dans un ensemble scintillant à paillettes composé d'un pantalon et un crop top, la jeune maman a laissé entrevoir son ventre ultra plat pour, sourire aux lèvres, souhaiter une bonne année à ses milliers d'abonnés.



source: public



