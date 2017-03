Photos: Atelier de formation sur l'action générale sur la cybercriminalité ​L’Action globale sur la cybercriminalité élargie a ouvert ce mardi, au Centre de formation judiciaire de Dakar, un atelier de formation avec la participation de magistrats et juges en provenance des pays de l’Afrique de l’Ouest.

"Cet atelier a pour objectif de donner à des juges et procureurs des pays francophones et lusophones de la région ouest-africaine, des connaissances judiciaires de base sur la cybercriminalité et la preuve électronique", déclare Pape Assane Touré, magistrat, secrétaire général adjoint du gouvernement en charge des affaires législatives et réglementaires.



L’Action globale sur la cybercriminalité élargie ou "Global action on cybercrime extended" (GLACY) en anglais est "un projet conjoint de l’Union européenne (UE) et du Conseil de l’Europe".









