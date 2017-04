Photos-Camille Cerf complexée : l'ex-Miss France n'est pas "fière" de son corps

Le monde entier a beau vous imaginé dans les bras de Miss Univers alias Iris Mittenaere, vous pouvez faire l'objet d'une cour assidue et insolite de votre voisin ou être élue plus belle femme de France mais vous pouvez conserver vos complexes. Camille Cerf s'est confiée à cœur ouvert à sa grande copine, Malika Ménard, sur le site de Télé-Loisirs. Les deux complices ont parlé de mode et de silhouette.



La jolie Nordiste de 22 ans en a profité pour révéler qu'elle n'était pas "fière" de son corps. "Mais je trouve que j'aurais pu être plus mal lotie donc je remercie quand même la nature. Après il n'est pas parfait mais je m'en fiche qu'il ne soit pas parfait. Je n'en suis pas fière mais je fais avec", a lâché la Miss France 2015. Pour être moins intransigeante sur sa silhouette, Camille Cerf n'est pas aidée non plus par les nombreuses critiques dont elle fait l'objet de la part d'internautes indélicats sur les réseaux sociaux. "Ça me blesse mais j'arrive à passer au-dessus", précise-t-elle.