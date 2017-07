Photos: Coco Emilia, la rivale de Diaba Sora qui fait rêver des personnalités Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2017 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|

Sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, les moindres agissements de cette désormais “influenceuse”, sont analysés et commentés. Plus de cent mille followers uniquement sur Instagram ! Outre une langue bien pendue, et un lifestyle de luxe, il va de soi que la beauté et le style sexy de cette jet-setteuse internationale, en sont les raisons principales. Des diplomates dont nous nous tairons le nom en cours! Mais aussi des stars de football! En ce moment, la ravissante jeune femme améliore son anglais et prend des cours de comédie à la New-York Film Academy. Ne soyez donc pas surpris de la voir sur des podiums officiels.

Approchez, regardez, mais ne touchez pas…,

Il paraît que ça pique!

Admirez sa touche sexy, en images!





Retenez bien son nom, Coco Emilia, alias “Biscuit de mer” ou la nouvelle rivale de Diaba Sora, la jet-setteuse malienne… Tout un dossier ! La simple évocation de ce nom suscitera indubitablement chez certaines personnalités, une litanie de propos. Car cette jeune femme a su se démarquer depuis quelques années, comme l’une des filles plus hot du Cameroun, voire d’Afrique.

