Photos-Dîner Caritatif ce 8 Avril à Paris par LES PETITES GOUTTES

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2017 à 16:14 | | 0 commentaire(s)|



Parce qu'un peuple ne peut aspirer au développement en abandonnant une grande partie de ses enfants , de sa population Parce que nous ne pouvons rester les bras croisés

Nous, bénévoles et sympathisants LPG, voulons améliorer le plus possible la vie des personnes vulnérables.

Nous apportons chacun sa petite goutte en espérant provoquer un jour un grand tsunami qui sortira les talibes des rues, qui permettra aux personnes en situation de handicap d'être autonome et aux albinos de vivre plus longtemps en bonne santé .



UTOPIE? NON rêve réalisable si chacun à sa manière et avec ses moyens, AGIT.



Ce soir ça se passe en région parisienne , pour collecter des fonds pour construire la future maison d'accueil qui sera un lieu de bien être, de formation, de sante.

«Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.» Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que la seule race qui existe est la race humaine.





















