Photos: Feu Biram Diop, professeur de Médecine avec Simone Veil et père du célèbre notaire, Me Nafissatou Diop Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juillet 2017 à 19:38 | | 0 commentaire(s)| Les images inédites de feu le professeur de Médecine Biram Diop et éminent médecin, père du notaire Me Nafissatou Diop en compagnie de l’ancienne ministre de la Santé et femme politique française, Simone Veil, décédée le vendredi dernier à l’âge de 89 ans.







Accueil Envoyer à un ami Partager