Photos : Halima Aden, le top-modèle en hidjab qui fait fureur sur les podiums

Elle a grandi dans un camp de réfugiés au Kenya. Adepte des tenues « modestes », la jeune fille est pourtant devenue une icône de la mode. A 19 ans, elle est courtisée par les plus grandes marques.



Halima Aden a 19 ans. Elle mesure moins de 1,70 mètre, et portait, il y a quelques semaines encore, des bagues sur ses dents du haut.





La jeune femme est suivie par 250 000 personnes sur Instagram, et représentée par IMG Models, l’agence de mannequins de Gisele Bündchen, Kate Moss et Gigi Hadid. Cette semaine, elle sera à New York pour la Fashion Week.





En février dernier, déjà, elle défilait pour Max Mara, Alberta Ferretti et Yeezy, la marque de Kanye West et avait été choisie par l’ancienne rédactrice en chef de Vogue France, Carine Roitfeld, pour la couverture de sa très influente revue CR Fashion Book.







Cet été, Halima Aden a fait la « une » du magazine américain Allure, une référence de la presse féminine outre-Atlantique, et est devenue l’égérie de la marque American Eagle. Elle a aussi été en couverture de Vogue Arabia, et décroché une campagne de grande ampleur pour le site de vente en ligne The Modist, le Net-a-porter des femmes dites « modestes ».





Mais si l’Amérique connaît désormais le sourire, les pétillants yeux sombres et la charmante fossette d’Halima Aden, nul n’a en revanche vu ses cheveux, qu’elle cache sous un foulard depuis ses 8 ans. La jeune fille s’habille aussi « modestement », couvrant ses bras jusqu’aux poignets, et ses jambes jusqu’aux chevilles. Sur les podiums et dans la vie.



Sa personnalité, clé de son succès



La « modestie vestimentaire » n’est pas forcément un atout dans le monde de la mode. C’est pourtant ce monde-ci qu’Halima Aden est en passe de conquérir. Et cette affirmation de soi semble même être le terreau de son succès, comme l’explique Michelle Lee, la rédactrice en chef d’Allure, qui l’a imposée (sans effort, dit-elle) pour l’édition 2017 d’un numéro consacré, chaque mois de juillet (Independance Day oblige), à la « beauté américaine » : « Le fait qu’Halima ait une histoire personnelle marquante compte beaucoup. A l’ère des réseaux sociaux,...



