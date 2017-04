Photos - Incendie à Saly: Un magasin de location de buggies et squads part en fumée Un incendie s'est encore une fois déclaré dans la station balnéaire de Saly (Mbour) située à 70km de Dakar, a constaté nos confrères de Pressafrik. Il s'agit en réalité d'un magasin de location de buggies et squads et d'une maison qui ont été réduits en cendres. C'est à proximité du centre commercial Casino que le feu s'est déclaré. Tout a été totalement calciné. Le bilan est lourd car quasiment aucun engin n'a pu être sauvé. C'est valable pour la maison qui a été aussi envahie par les flammes. Les sapeurs-pompiers ont mis du temps à arriver. La peur avait commencé à s'emparer des habitants et riverains de la zone située sur la route de Somone. Toutefois, il y a eu plus de peur que de mal parce qu'aucune victime n'a été notée.

