Photos: Kim Karda­shian: blonde et ultra sexy pour un shoo­ting origi­nal
Lundi 28 Août 2017

Kim Karda­shian a dévoilé sur Insta­gram, les coulisses d'une séance photo très sexy pour un maga­zine de mode.

Il y a des signes qui ne trompent pas, Kim Karda­shian est bel et bien de retour sur la toile. Si la jeune maman avait décidé de se faire discrète depuis l'agres­sion dont elle a été victime à Paris en octobre, elle a désor­mais repris sa vie en main, et ses réseaux sociaux.



Profon­dé­ment marquée par les événe­ments, elle ne publie cepen­dant plus le même genre de contenus. L'épouse de Kanye West avait pris pour habi­tude de parta­ger abso­lu­ment tout avec ses abon­nés : ses selfies sexy, ses formes géné­reuses, ses robes de créa­teur, ses bijoux, ses vacan­ces…



Bref, son incroyable vie. Mais aujourd'hui, tout ça c'est terminé. Ses publi­ca­tions se font plus rares et elle préfère montrer ses tendres moments en famille, ses souve­nirs ou présen­ter ses projets profes­sion­nels.



Une image contrô­lée mais ce n'est pas pour autant qu'elle a décidé de deve­nir une fan abso­lue du col roulé. Sexy elle est, sexy elle restera. Pour un projet pro, tout comme en pleine rue, Kim Karda­shian n'hésite pas à mettre en valeur ses jolies courbes.



Il y a quelques heures, elle a donc réchauffé Insta­gram en dévoi­lant un cliché d'une séance photo pour le maga­zine de mode, CR Fashion book.



La belle brune, qui devien­dra bien­tôt maman pour la troi­sième fois, s'affiche en blond platine avec une bras­sière rose (en matière peau de pêche comme les tenues de Diam's) et une culotte montante de la même couleur. Cette tenue ultra sexy s'accom­pagne d'un manteau en four­rure et de cuis­sardes.



