Photos: L’arrivée du ministre français Jean Yves Le Drian et de sa délégation au Palais de la République, peu avant leur audience avec le Président Macky Sall Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France, Jean Yves Le Drian et sa délégation viennent d'arriver au Palais de la République où ils vont être reçus d'un moment à l'autre par son Excellence, Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2017 à 10:53







