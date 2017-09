Photos: La fashion week de Tiffany Trump, la fille du Président des USA, à vous couper le souffle

Tiffany Trump, la fille de Marla Maples et Donald Trump, a fait une rare sortie officielle pour assister à un défilé de la Fashion Week de New York.



Tiffany Trump, unique enfant né du deuxième mariage du président américain Donald Trump avec Marla Maples, a assisté samedi au défilé de la créatrice chinoise Taoray Wang à l'occasion de la Fashion Week de New York.



La jeune femme de 23 ans était entourée de Peter Brant Jr, le fils du top américain Stephanie Seymour et du milliardaire Peter Brant, qu'elle connaît depuis l'enfance.