Photos-La leçon de courage de Katie Piper, une jeune femme défigurée à l'acide par son ex L’histoire de Katie Piper force l’admiration. La jeune femme de 33 ans se prédestinait à une carrière de mannequin lorsqu’elle a été victime d’un jet d’acide dans le visage. Katie Piper a survécu et a fait des violences faites aux femmes un combat quotidien

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2017 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Katie Piper est un des nombreux visages de la barbarie et de la folie humaines. A 25 ans, l’Anglaise vient de quitter son Hampshire natal pour vivre sa vie à Londres. Une carrière naissante à la télévision et dans le mannequinat balayée par une terrible agression. En février 2008, elle rencontre un certain David Lynch sur Facebook. Les deux s’échangent des mails et commencent à se fréquenter. Très vite, Katie Piper s’interroge sur les intentions de celui qui se fait appeler David Lynch. Lors d’une soirée romantique, le caractère violent de son petit ami se manifeste soudainement. David Lynch l’insulte, la menace et tente même de la violer, comme l’a expliqué la victime au tabloïd anglais, DailyMail.

A la suite de cette première agression, Katie accepte de revoir son ex, mais dans un lieu public afin de se prémunir d’une éventuelle violence. David lui a assuré avoir un cadeau pour elle… Deux jours plus tard, en se rendant au café, elle est agressée sur le perron de sa porte. Un homme, payé par son ancien compagnon, lui a lancé le contenu de son gobelet au visage. “Durant un moment, je n’ai pas compris ce qui se passait. Et alors la douleur m’a frap­pée – une explo­sion d’ago­nie comme je n’en avais jamais connue avant. J’ai senti le feu se répandre dans mon corps. Je pouvais sentir mon visage brûler, c’était telle­ment chaud que j’ai cru que j’al­lais m’en­flam­mer. J’ai entendu un cri horrible, comme un animal qu’on égor­ge­rait. Puis j’ai réalisé que ça venait de moi.”

Katie Piper est restée douze jours dans le coma et a subi au total une soixantaine d’opérations de chirurgie réparatrice pour reconstruire l’ensemble de son visage : bouche, nez, yeux… La jeune femme a perdu l’usage d’un oeil. Ses bras, jambes et cou ont aussi été brulés par l’acide. Durant de longs mois, l’Anglaise a été contrainte de porter un masque en plas­tique 23 heures par jour et a subi de nombreuses greffes de peau.

Un an après cette terrible agression, en 2009, Katie Piper lance son association venant en aide aux victimes de blessures liées à l’acide. Deux ans plus tard, la jeune femme trouve la force de raconter sa terrible histoire dans un livre, intitulé sobrement, Beautiful. Cette femme, victime de la folie d’un homme, trouve même la force de réapprendre à aimer un homme et est maman de Belle, une petite fille de trois ans.

Devenue tristement célèbre de par cette terrible agression, Katie Piper ne se cache pas. Elle est animatrice télé et poste régulièrement des clichés d’elle et de sa famille sur Instagram. C’est sur ce même réseau qu’elle partage les douleurs liées à ses brûlures et qu’elle témoigne d’un courage et d’une joie de vivre qui forcent l’admiration…











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook