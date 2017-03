Photos- Lancement des Semaines régionales de la Jeunesse 2017 à Saint Louis Les Semaines régionales de la Jeunesse se dérouleront du 26 Mars au 1er Avril 2017 et a été lancé ce dimanche à Saint Louis. Cette édition, s’inscrivant dans la continuité des Semaines départementales tenues en 2016, a pour thème : « La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent ».

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2017 à 17:51 | | 0 commentaire(s)|

Pour rappel, la relance des Semaines de la Jeunesse (départementales, régionales et nationale) procède de la volonté et de l’engagement du Chef de l’Etat, Macky SALL, d’offrir aux jeunes un cadre d’expression de leurs talents, de brassage interculturel, mais également d’échanges et de partage sur les valeurs qui fondent et guident la République.



En 2016, la satisfaction enregistrée lors des Semaines départementales de la Jeunesse organisées dans tous les départements, avec une participation effective de plus de 8 000 jeunes, permet d’espérer une réussite de l’édition régionale de cette année.























Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook