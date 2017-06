Photos: Le Président Macky Sall a reçu en audience Jean Yves Le Drian ce vendredi

Comme nous vous l’annoncions ce matin, le Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères a été reçu dans la soirée par le Président Macky Sall. Cela, suite à l’entretien la semaine dernière entre les Présidents Macron et Sall à Paris.



A travers cette visite du chef de la diplomatie Française à Dakar, "les deux pays entendent renforcer leur coopération. Au delà des défis sécuritaires, le Sénégal et la France inscrivent leurs actions dans une dynamique de partenariat stratégique", rapportent les services de l’Ambassade de la France au Sénégal