Photos : Lèna Guèye, la nouvelle femme de Balla Gaye 2 Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2017 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

Suite à la bataille rangée chez lui, Balla Gaye 2 décide d’épouser Lena Gueye !

La nouvelle vient de tomber ! Balla Gaye 2 aurait décidé d’épouser Lena Gueye. Les proches de Balla Gaye nous annoncent que la cérémonie aura lieu ce jeudi dans une mosquée dans la capitale Sénégalaise.

Pourquoi ce mariage a t’il été précipité ? La bagarre entre elle et les sœurs de Boury Bathily n’a t-elle pas poussé Balla a épouser Lena Gueye ?

Pour rappel, mardi soir, Senepeople révélait ce qui s’était réellement passé entre Balla Gaye 2 et les sœurs de Bouri dans la nuit du dimanche au lundi. La visite d’une fille aurait alors déclenché une énorme bagarre qui durera deux bonnes heures (entre 2h et 4h du matin). La fille en question se prénommerait Lena Gueye que le lutteur vedette aurait décidé d’épouser dès demain.

Toutefois, cette dernière va se marier avec le fils de Double Less avec un visage rempli d’égratignures. En effet, elle n’est pas sortie indemne de cette confrontation.

Dakarposte



Accueil Envoyer à un ami Partager