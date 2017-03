Photos-Les images de la signature des accords entre le Sénégal et la Gambie Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2017 à 17:21 | | 0 commentaire(s)| Au total, trois (3) accords ont été signé ce matin entre les Présidents Macky Sall et Adama Barrow, à la suite de la visite officielle du président de la Gambie au Sénégal. ll s'agit de la défense et la sécurité, les affaires consulaires et le tourisme, principaux secteurs concernés par lesdits accords. Les deux chefs d’Etat ont réaffirmé la ferme volonté d’élever à un niveau de partenariat stratégique, les relations entre le Sénégal et la Gambie.















