Photos - Maladies de peau et tumeurs malignes se propagent chez les Yéménites à Saada à cause des bombes saoudiennes

De graves maladies propagées dans le district de Haydan et d'autres districts frontaliers de Saada ont résulté des armes américaines interdites par l'agression saoudienne.



Maladies de peau et tumeurs malignes dont les habitants du district d’Haydan et d’autres districts frontaliers de la province de Saada souffrent jour après jour du fait de l’utilisation des armes interdites utilisées par l’agression saoudienne des États-Unis.



Considérant le blocus de deux ans du Yémen par l’Arabie Saoudite, ces personnes sont privées de tout service médical et de santé. Elles passent leur vie sous le bombardement d’avions saoudiens et d’artillerie.



source:awdnews