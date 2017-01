Photos: Miss Guinée France 2017, les images officielles du concours, Regardez! Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2017 à 14:47 | | 0 commentaire(s)|

Google+

Le trio gagnant: Mariama Daff, Miss Guinée France 2017, entourée de Aicha Diall (1ère Dauphine, à sa gauche) et de Dalanda Diallo (2e Dauphine, à sa droite). Photo Didier Teurquetil C'est Mariama Daff, déjà Miss Guinée Maroc 2015, qui a remporté la couronne de Miss Guinée France 2017. Elle est accompagnée sur le podium par Aicha Diallo, 1ère Dauphine, et Dalada Diallo, 2e Dauphine. Afrique Connection, partenaire de ce concours, vous propose quelques images officielles du spectacle. DR photos: Didier Teurquetil.Source images: Comité Miss Guinée France. Attention à vos yeux, c'est parti.

Le manager de Miss Guinée France, AlphaSy, en compagnie des Miss, dans les coulisses Le jury La marraine Kadiatou Ditin Diallo Le trio sortant: Souad Fofana (2e Dauphine, à gauche), Andrea Khadija Barri (Miss Guinée France 2016, au centre) et Malika Diallo (2e Dauhine, à droite) Aicha Diallo et Keisha Baldé Ntarim Fatim Ibrahima Tanou Sow, le président de l'Ajgf



Accueil Envoyer à un ami Partager