Photos-ONU: Me Sidiki Kaba à fond dans la diplomatie

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2017

Le tout nouveau ministre des affaires étrangères du Sénégal, qui a officiellement pris service le 13 septembre dernier, c’est-à-dire une semaine après sa nomination, n’a pas attendu très longtemps pour se mettre à l’épreuve de la diplomatie.



En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, Me Sidiki Kaba a engagé des rencontres d’échange avec les Présidents Buhari (Nigeria), Kaboré (Burkina Faso), Sherleaf (Liberia) et Konaré (ancien President du Mali et de l'UA).



Me Sidiki Kaba a également rencontré le Premier Ministre de Guinee Bissau, le Ministre des Affaires étrangères d'Argentine et Tina kaidanov "acting assistant secretary for military and political affairs" du Département d'Etat.



Ces multiples rencontres vont sans nul doute être une opportunité pour le nouveau patron de la diplomatie sénégalaise de redéfinir ses nouvelles missions.















