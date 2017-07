(Photos) Pikine - Bureau de vote N09 - Entre l’étincelle et le feu? Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 13:16 | | 0 commentaire(s)| Un grand retard est noté dans la banlieue de Dakar, plus précisément à l’école 9 de Pikine, constate un reporter de leral. Les populations déplacées, sont frustrés et selon certains, à n’importe quel moment, tout peut se basculer. Pour un mandataire de Benno Bok Yakaar, « l’Etat du Sénégal ne respecte pas les citoyens et cet Etat a encore montré toute son incompétence ».

Les mandataires de Benno Bok Yakaar soutiennent que « tout est rentré à l’ordre aux alentours de 11h ». Même si certains d’entre eux, avouent au micro de Leral, qu’ « un retard est accusé ».































