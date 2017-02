Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos-Ray J: quand l'ex de Kim Kardashian renouvelle ses vœux 6 mois après son mariage ! Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2017 à 17:22 | | 0 commentaire(s)| Vous connaissez tous le chanteur Ray J ! Et si vous ne le connaissez pas encore, regardez donc la sex-tape de Kim Kardashian, c'est lui qui joue les cameramen. Figurez-vous qu'il vient tout juste de renouveler ses vœux de mariage 6 mois seulement après la cérémonie, du jamais-vu !

Ray J s'est marié à sa "Princess Love" au mois d'août dernier. Le couple s'est uni devant un parterre de 150 invités à Los Angeles. La cérémonie était somptueuse et toutes les attentes de madame ont été respectées. Rien n'était trop beau pour sa belle. À 36 ans et après un passé sulfureux, Ray J s'est rangé. Rappelons que s'il est connu pour sa musique, il a été médiatisé pour avoir tourné une sex-tape avec Kim Kardashian. Si personne ne peut encore déterminer qui a en a tiré le plus profit, une chose est sûre, les deux ex ont surfé aisément sur la vague qui les a conduit à la richesse et au succès. Désormais, Ray J a trouvé une méthode plus "soft" pour faire parler de lui. En effet, il a décidé de renouveler ses vœux de mariage avec sa femme.



Seulement 6 mois après leur union, le couple s'est envolé à bord d'un jet privé pour Paris, la capitale de l'amour. Ils ont séjourné à l'hôtel San Régis et Ray J a investi une petite fortune dans une nouvelle alliance. Sympa les vacances ! Folle amoureuse, la bombe de 31 ans a la tête dans les nuages. Sur son compte Instagram, elle partage chaque moment de sa vie de couple ainsi que ses récentes vacances en France. Bijoux volumineux, voitures de collection, balades de luxe... Ray J a mis le paquet ! Mais si le chanteur veut s'attirer les foudres de Kim Kardashian c'est raté ! La star se la coule douce au Costa Rica en famille.









