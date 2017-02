Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos: Rihanna visite une école au Malawi Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2017 à 16:09 | | 0 commentaire(s)| La chanteuse internationale originaire de la Barbade, Rihanna, a visité une école à Lilongwé, au Malawi, jeudi 26 janvier. La star de 28 ans a visité des établissements et salles de classe sans oublier de rencontrer des étudiants pendant son voyage de charité au nom de sa Fondation Clara Lionel.

Elle a également été dans ce pays africain dans le cadre de son nouveau rôle d’ambassadrice de l’éducation pour les enfants du monde, au compte des organismes de bienfaisance Global Citizen et le Partenariat mondial pour l’éducation.

Rihanna était habillée sobrement pour sa visite. La star a été vue sans maquillage habillée d’une chemise et d’un pantalon. La star a rejoint une campagne pour assurer une éducation de qualité aux filles et aux garçons dans les pays les plus pauvres du monde.



Rihanna a récemment participé à la Marche des Femmes qui s’est tenue à Washington DC.



En mai dernier, la chanteuse barbadienne a lancé le Global Scholarship Program de la Fondation Clara Lionel, qui a pour but de permettre aux gens des pays comme Cuba, Haïti et son pays d’origine, la Barbade, d’étudier dans des universités aux États-Unis.

«Redonner espoir est important pour moi et ça doit être important pour tout le monde», a-t-elle déclaré lors de son gala annuel Diamond Ball en 2015.

«Si vous avez la capacité d’aider et de donner un coup de main, peu importe grand ou petit, vous devez certainement faire de cela votre responsabilité ».



FELICIAE .AFRK.MAG



