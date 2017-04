Photos-Rosie Huntington-Whiteley fière de son baby bump sur le tapis rouge

Présents à l'avant-première de Fate of the furious ce 8 avril 2017 à New-York, Jason Statham et Rosie Huntington-Whiteley ont fait une apparition remarquée. Face aux photographes, le mannequin n'a pas hésité à montrer son baby bump !