Photos: SEM Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal, visite de terrain à Diofior, Fatick et Nianing-Saly Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2017 à 08:27

Dans la continuité de sa visite de terrain à Diofior, Fatick et Nianing-Saly , Son Excellence M. l'ambassadeur de France au Sénégal Christophe Bigot, a visité hier plusieurs projets financés dans le cadre de la coopération entre la région nouvelle Aquitaine et les départements de Fatick, Gossas et Foundiougne.



Ces projets interviennent dans plusieurs domaines d’activité tel que : les énergies renouvelables, l’environnement et l’élevage. A Mbengane, il a pu découvrir un programme de développement des énergies renouvelables conduit avec l’ONG française « Initiative Développement » et visiter un projet de reforestation avec la plantation d'eucalyptus sur 250 hectares en zone sèche. La journée s’est poursuivie par une rencontre au village de Ngoyere avec les transformatrices de lait de chèvres et la visite de deux chèvreries modernes. Il a ensuite rencontré des groupements d’éleveurs caprins au village de Niodoune. Lors de l’entretien avec les autorités locales, l'ambassadeur s'est félicité de cette coopération décentralisée entre Fatick et la Région nouvelle Aquitaine.





















Mor Diouf leral.net

