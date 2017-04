Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos : Saint et North West, les enfants de Kim Kardashan: à Calabasas, la relève est assurée ! Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2017 à 20:26 | | 0 commentaire(s)| Ils grandissent à vitesse grand V sous l'oeil des caméras de la télé réalité "L'incroyable famille Kardashian". Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que North et Saint sont les copies conformes de leurs parents, Kim Kardashian et Kanye West. Si bien que les adorables enfants du couple en sont maintenant les mascottes. A l'écran comme sur le pavé, aucun de leur déplacement ne passe inaperçu. A présent qu'ils marchent, les fashionistas scrutent à chaque fois les moindres détails de leurs tenues.

Enfants stars à temps plein, heureusement, ces sympathiques rejetons peuvent tout partager avec leurs cousins, les enfants de Kourtney Kardashian, Reign, Mason et Penelope. C'est d'ailleurs avec cette tata gâteau et sa progéniture que l'adorable North a été repérée ce 9 avril dans les rues de Los Angeles. Pendant ce temps, Kim Kardashian espère toujours pouvoir agrandir sa jolie famille de quelques nouveaux bébés aux noms hallucinants.

















Accueil Envoyer à un ami Partager