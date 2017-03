Photos-Une randonnée pour préparer la Journée Mondiale de l'Eau Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2017 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|





Cette manifestation était présidée par le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye et a vu la participation de l’ensemble des structures sous sa tutelle.



Le choix du thème des eaux usées se justifie par la situation alarmante ci-après: Plus que 80 % des eaux usées générées par la société retournent dans l’écosystème sans avoir été traitées ou réutilisées.

générées par la société retournent dans l’écosystème sans avoir été traitées ou réutilisées. 1,8 milliard de personnes risquent de contracter le choléra, la dysenterie, la typhoïde ou la polio en buvant de l’eau contaminée par des excréments ;

En prélude à la célébration de la Journée Mondiale de l'Eau qui sera célébrée le 22 mars à Thiès, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a organisé ce samedi une randonnée pédestre pour sensibiliser sur la problématique des eaux usées qui constituent le thème de cette année.















