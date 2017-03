Photos-journée de la femme commune de biscuiterie, les inscriptions sur les listes électorales au menu

Les femmes de la mouvance présidentielle sur l’initiative du ministre Arona Dofféne Diouf, ont tenu pour la journée internationale de la Femme, ce 8 mars une conférence sur thème « le développement social et les violences faites aux femmes. »



Toutes les femmes politiques de la mouvance présidentielle se sont données la main pour gagner ensemble les élections à venir. Nous sommes sur le terrain nuit et jour pour sensibiliser les jeunes et femmes à aller s’inscrire.

Le ministre Arona Dofféne Diouf nous a apporté une autre commission pour faciliter aux populations leur inscription sur les listes électorales » a souligné Hadji Selbé Diouf responsable APR de biscuiterie et conseillère municipale.