Photos : les pires coiffures et couleurs des stars

Tapis rouge, premières, soirées inaugurales, les célébrités sont souvent sur leur 31. Photographes et fans obligent, il faut être la plus élégante et chic possible. Et bien évidemment, maquillées et coiffées ! Sur ce dernier point, il arrive parfois qu'une coiffure surprenne quelque peu. On se souvient tous de la coiffure inhabituelle de Vanessa Paradis en 2014 lors des Victoires de la Musique : sa nouvelle coupe, cheveux courts et frisés, avait pas mal fait parler d'elle à l'époque.



La chanteuse Shy'm aussi avait créé le buzz en 2015 avec sa coupe quelque peu déstructurée : rasée sur le côté et cheveux long à l'arrière ! Il est vrai qu'elle fait partie de ces personnalités qui change souvent de coupe de cheveux.



La coiffure devient dès lors un accessoire de mode. On change de coupe comme on changerait de chemise. A partir de là, tout devient possible ! Et ce n'est pas Katy Perry qui dirait le contraire : cheveux verts, roses, violets, elle ose toutes les teintes et toutes les longueurs. Tout comme Christina Aguilera qui adopte une coloration tie and dye selon ses humeurs.



Les stars se prêtent aussi à l'envie du coiffeur, à ses tendances artistiques qui peuvent parfois laisser un peu perplexe...Marion Cotillard, grande habituée des tapis rouges, a connu toutes sortes de coiffures qui avouons-le lui vont plus ou moins bien...