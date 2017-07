Photos-vidéo: Accueil de la caravane "Osez l'avenir" avec Me Aissata Tall Sall à Podor Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juillet 2017 à 16:53 | | 0 commentaire(s)| La caravane « Osez l’avenir » a été accueillie par un bain de foule, qui l’a accompagnée de Taredji jusqu’à l’entrée de Podor, la ville natale de Me Aissata Tall Sall. Une forte mobilisation de jeunes, adultes et vieux, qui portaient des tee-shirts à l’effigie de leur édile. Ils scandaient « Ayo yaye niewna, yaw laniu gem» (Maman est de retour… tu es la meilleure).















