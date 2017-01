Pierre Atépa Goudiaby et le Collectif des Cadres Casamançais prient Yahya Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Janvier 2017 à 21:44 | | 0 commentaire(s)|

A quelques encablures du verdict tant attendu de la Cour suprême gambienne pour examiner le recours du Parti du président Jammeh afin d’obtenir l’annulation des résultats de l’élection présidentielle du 01 décembre dernier, le Collectif des cadres casamançais, sous la conduite de Pierre Atépa Goudiaby, invite le président Jammeh à laisser le président élu Adama Barrow prêter serment quelle que soit l’issue du verdict, afin de préserver la paix en Gambie et au Sénégal.



« Dans la recherche d’une paix durable en Casamance si chère à son Excellence Jammeh que le collectif des cadres Casamançais a pensé aujourd’hui, à la veille de la saisine de la Cour suprême de la Gambie, quels que puissent être les résultats, lance un appel solennel au président Jammeh pour tout ce qui a toujours prévalu pour la paix en Casamance, au Sénégal et en Gambie puisse encore une fois prévaloir pour tout au plus. C’est la raison pour laquelle nous lui lançons un appel pour qu’il accepte quelles que puissent être les conclusions demain qui vont lui être accordées qu’il accepte un bon gentleman, de laisser le président Adama Barrow prêter serment comme, lui-même l’a souhaité, il y a quelques semaines », lance Atépa Goudiaby.



Du reste l’architecte rappelant ses relations personnelles avec le président Jammeh pense que le dialogue est toujours possible



« Nous pensons que l’heure est au dialogue et à la concertation et que rien n’est impossible pour ceux qui veulent la paix. Nous savons qu’au fond de lui-même, le président Jammeh veut la paix pour le peuple qu’il a servi aux plus hautes fonctions pendant plus de 22 ans. Nous avons bien sur des relations personnelles avec le président gambien. Le président Gambien faut-il le rappeler, a fait appel à l’expertise sénégalaise dans les toutes premières heures de sa prise au pouvoir et dans sa vision pour une Gambie nouvelle. Nous l'avons personnellement accompagné avec d’autres Sénégalais et il s’en est toujours réjoui», a fait savoir Atépa.



Ainsi, Pierre Atépa Goudiaby est convaincu que si les deux parties se mettent ensemble avec l’aide de la CEDEAO, de l’OMVG et de la communauté internationale, une solution définitive peut jaillir en Gambie.



Landing DIEDHIOU, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook