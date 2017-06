Pierre Goudiaby Atepa : "le Terrou Bi doit restituer la plage des enfants. Nous allons porter plainte au niveau de l'OFNAC"

Sous la houlette de la Plateforme pour l'Environnement et la réappropriation du littoral (Perl ), Pierre Goudiaby Atepa a encore dénoncé ce qu'il appelle le carnage de Corniche. L"'architecte annonce que Me MasSokhna Kane, Me El Hadji Diouf et Me Boubacar Cissé vont déposer une plainte contre le Terrou Bi et le maire qui a délivré les autorisations de construire sur la Corniche.

