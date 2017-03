Pikine: Bataille rangée entre les femmes de l'Apr

La sortie du Khalife général des Tidianes Serigne Abdoul Aziz Sy, invitant les politiciens à plus de retenue, n'a pas été entendu à Pikine où les femmes de l'Apr se sont copieusement crêpé le chignon. Des chaises en l'air et des jets des pierres, des coups n'a rien a été de trop pour solder leurs comptes. Tout est parti, de cette rencontre convoquée par la Directrice du centre Guinddi, Maïmouna Baldé, responsable apériste à Diamaguène Sicap Mbao, pour évaluer les réalisations du Président dans le département. Une tendance rivale à la dame a investi les lieux, les reins ceints de rouge.



Il s'en suivi une bataille générale suivie d'invectives et de jets qui a duré plusieurs heures. Les moins téméraires ont cherché refuge dans les toilettes et des maison voisines.

(L'Obs)