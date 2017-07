Pikine Bureau de vote N°9 : ça sent le roussi Un grand retard a été noté dans la banlieue de Dakar, plus précisément à l’école 9 de Pikine, d'après le constat d'un reporter de leral sur place. Les populations qui se sont déplacées, sont frustrées. A n’importe quel moment, tout peut basculer. Pour un mandataire de Mankoo Taxawu Senegaal, « l’Etat du Sénégal ne respecte pas les citoyens et cet Etat a encore montré toute son incompétence ».



Les mandataires de Benno Bok Yakaar soutiennent, eux, que « tout est rentré à l’ordre aux alentours de 11h ». Même si certains d’entre eux, avouent au micro de Leral, qu’ « un retard est accusé ».

Après vérification, il a été constaté que les bulletins de la liste Mankoo Taxawu Sénégaal ont été placés après, les autres listes, d'où les discours contradictoires en présence?

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 16:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook