Pikine: Laissés en rade au sein de Benno, les militants de "Fekke Ma ci Boole" réclament leur quota de députés Se sentant laissés en rade, les militants du mouvement "Fekke Ma ci Boole" ont tenu un grand meeting ce week-end à Keur Massar pour taper sur la table et exiger plus de considération au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2017 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

"Il est temps que Pikine soit considéré au sein de Benno Bokk Yaakaar. Et ça, nous le disons au président Youssou Ndour et au président de Benno Bokk Yaakaar Macky Sall. "Fekke Ma ci Boole" de Pikine doit avoir des investis sur les listes pour les députés", tonne le porte-parole du mouvement dans la banlieue, Babacar Dieng.



Et le coordonnateur Mor Talla Dieng d'ajouter que "Fekke Ma ci Boole de Pikine doit être renforcé en termes de responsabilités pour avoir montré ses preuves sur tous les plans. Il n'est plus question qu'on nous laisse en rade au sein de Benno Bokk Yakaar".



La question des dissensions internes au sein de leurs alliés de l'Alliance pour la République s'est également invitée dans la manifestation. Et sur ce point, Babacar Dieng a invité ses pairs du parti présidentiel à faire preuve de dépassement s'ils veulent la réussite de leur mentor, Macky Sall. "Ces querelles internes entre responsables de l'APR doivent cesser. Nous voulons que ces leaders de l'APR comprennent que c'est dans l'unité qu'ils peuvent vaincre leurs adversaires", prévient encore Babacar Dieng.



source: walf quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook