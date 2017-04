Pikine: Le ministre Youssou Touré livre son fils "voleur" à la police

Une affaire de famille qui se lave à la police. Youssou Touré, Secrétaire d’Etat aux Langues nationales et à l’Alphabétisation, a débarqué nuitamment au commissariat de police de Pikine, dimanche 16 avril pour livrer son fils, âgé de 17 ans.



Le responsable de l’Apr, qui n’en pouvait plus des vols répétés d’argent a accusé son rejeton, A. Touré, de tentative de vol commis la nuit avec effraction, violences à ascendant et voies de fait.



Tout est parti d’une dispute entre l’épouse et le fils de Youssou Touré. Dans la nuit du dimanche, la dame, qui avait fermé la porte de sa chambre à clé, y retrouve son beau-fils. Noire de colère, elle interpelle l’adolescent sur sa présence sur les lieux avant de l’abreuver d’insultes.



Ce dernier, qui clame son innocence, s’emporte à son tour et réplique aux insanités de sa belle-mère. Le ton monte. La bagarre devient inévitable. La dame qui redoute le pire, appelle à la rescousse son époux. Youssou Touré débarque prend la mouche et gronde à son tour, son fils.



Ce dernier continue à nier. Il s’ensuit une vive dispute entre le père et le fils. Youssou Touré réussit à le maîtriser avant de le conduire au commissariat. Et le fait coffrer. Le lendemain, lundi 17 avril, Youssou Touré, se désiste de toutes les poursuites judiciaires contre l’adolescent et le fait libérer.



Interpellé au téléphone sur cette affaire, il confirme. « C’est un mineur. Il a fait des conneries et nous l’y avons conduit pour qu’il puisse prendre peur et se remette sur le droit chemin. C’est une banale affaire », justifie-t-il.



Mais dans la déposition faite à la police, il ressort que l’adolescent de 17 ans est coutumier des faits. Il aurait dérobé de petites sommes à son père, qui ont atteint le montant de 3 millions FCFA.



